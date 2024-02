Juve-Frosinone: le lacrime di Cambiaso

La squadra bianconera sapeva di non poter sbagliare ieri. Tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, con un'avversaria di livello evidentemente inferiore, non c'erano alternative alla vittoria, anche perché erano già troppi i punti persi per strada di recente. La sentivano, la pressione, i ragazzi di Massimiliano Allegri, che per una volta hanno almeno saputo tenere altaquella tensione indispensabile a colmare i vuoti creati da una condizione generale ancora decisamente poco brillante, non all'altezza delle aspettative.. E lo dimostra anche un piccolo episodio che forse è sfuggito a qualche tifoso, nel finale convulso dopo il gol di Danieleche ha risparmiato al tecnico livornese l'ennesima ondata di fischi e #AllegriOut. Andrea, a sua volta lontano dalla vivacità mostrata nella prima parte di stagione, è stato inquadrato accovacciato a terra in lacrime: un, con cui evidentemente ha sfogato tutte le emozioni e le fatiche di una gara che la Juve ha vissuto sulle montagne russe, tra l'adrenalina dei gol di Dusane la frustrazione di dover sempre rincorrere il Frosinone, anche in senso letterale.. Si è risolto tutto con un sospiro di sollievo, ma gli stessi giocatori ne sono consapevoli: non può andare sempre bene, non ci si può accontentare. Anche perché poi le lacrime rischiano di diventare amare.