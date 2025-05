Juventus protagonista al 'Frecciarossa Game on - Women in Sport 2025': il comunicato

Getty Images

Di seguito comunicato apparso sul sito ufficiale dellaGiornata speciale a Roma dedicata all’empowerment femminile alla quale hanno preso parte, tra le tante donne chiamate a intervenire, anche alcune delle protagoniste della grande stagione dellaIl “Frecciarossa Game On - Women in Sport 2025”, evento che rappresenta un momento di confronto e dibattito trasversale e non solo legato al calcio, è stato anche l’occasione per la Serie A femminile di presentare il suo rebranding, con una nuova identità visiva e un nuovo logo che porteranno la Divisione e il campionato di Serie A nel futuro.

Nel corso del pomeriggio, Cristiana Girelli è stata prima ospite di un talk che ha visto partecipare grandi donne dello sport azzurro, per poi essere incoronata come miglior giocatrice assoluta della Serie A Femminile eBay 2024/25 - la prima a ricevere questo riconoscimento per due volte in carriera.«Sono molto orgogliosa di questo premio - ha raccontato la numero 10 bianconera - la squadra ha fatto un campionato eccezionale e se ho la possibilità di fare tanti gol è perché le mie compagne di squadra mi mettono nelle condizioni di riuscirci. Il segreto sta sicuramente nel lavoro, ma anche nel fatto che ancora oggi, quando mi alleno e quando gioco, mi diverto come se fosse il primo giorno».Nel corso della cerimonia di premiazione delle MVP della stagione che sta per concludersi, spazio anche per Sofia Cantore che è stata indicata come la miglior attaccante del torneo vinto dalla squadra bianconera: «Il movimento del calcio femminile è in continua crescita e questo percorso passa anche da noi: come giocatrici siamo contente di avere questa responsabilità e di poter essere da esempio e di ispirazione per i bambini, non solo per le ragazze ma anche per tanti ragazzi»