Juventus, prosegue il lavoro verso il Venezia. Il club: 'partita da vincere a tutti i costi'

Su cosa ha lavorato oggi Tudor

La Juventus , tramite il proprio sito ufficiale, condivide gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa di questo mercoledì 21 maggio, secondo giorno di allenamento settimanale in preparazione alla 38^ e ultima giornata di Serie A."Continua e si intensifica la preparazione dei bianconeri, in vista del match di domenica sera al “Penzo” di, ultima di campionato eper ottenere la qualificazione alla prossima Champions League", rende noto il club. "l gruppo si è ritrovato questa mattina alla Continassa, per una sessione dedicata in parte al lavoro atletico e poi, a seguire, a una serie di partitelle a campo ridotto. Domani il ritrovo è ancora fissato al mattino".

Le ultime sugli infortunati

Nessuna particolare novità, al momento, sulle condizioni di, che anche ieri avevano svolto lavoro differenziato nella speranza di recuperare quanto prima dai rispettivi infortuni e mettersi a disposizione di Igor Tudor per l'ultimo match di campionato. Non preoccupano, invece, le condizioni di Weston McKennie, che nella gara di domenica contro l'Udinese ha rimediato una contusione ma non dovrebbe essere a rischio per la trasferta in laguna.