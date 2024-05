Che si fa con il Mondiale per club? Chi lo gioca? E soprattutto varranno nel mese di luglio i contratti in scadenza nel 2025? Tutte domande lecite, da porsi in questo periodo, anche se la Fifa non ha ancora chiarito ufficialmente cosa accadrà con gli accordi in scadenza al 30 giugno 2025 dei calciatori che partecipano alla manifestazione in programma dal 15 giugno al 13 luglio. Zurigo - si legge sul Corriere dello Sport - "L’alternativa è il caos, soprattutto in casa bianconera dove ci sono ben 9 calciatori con l’accordo che terminerà alla fine della prossima stagione e nel bel mezzo della rassegna iridata americana. Il problema, in qualsiasi caso, continuerà a sussistere perché al netto di un documento a firma della Federcalcio mondiale, quello dei contratti è un tema giuslavoristico che rientra nelle competenze dei singoli Paesi e soprattutto richiede una libera adesione dei singoli. Un calciatore a scadenza può avere tutto l’interesse di partecipare al Mondiale, ma se si fa male seriamente chi ne risponde? E se ha già firmato con un altro club chi rimborsa il danno?".