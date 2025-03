Juventus, proposto Florentino Luis: la situazione

Getty Images

Lacontinua a monitorare il mercato in vista della prossima stagione e tra i nomi accostati al club bianconero figura quello di. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il centrocampista del Benfica, classe 1999, sarebbe stato proposto a diverse squadre italiane, tra cui la Juventus e il Napoli.Il giocatore portoghese, sotto contratto con il Benfica fino al 2027, non rappresenterebbe una priorità per il Napoli, ma potrebbe comunque avere un futuro in Serie A. Il suo profilo è quello di un mediano abile nella fase difensiva, con ottime capacità di recupero palla e gestione del gioco, caratteristiche che potrebbero risultare utili alla squadra bianconera.

La Juventus, alla ricerca di rinforzi a centrocampo, sta valutando diverse opzioni in vista della prossima sessione di mercato. Florentino Luis potrebbe rappresentare un'opportunità interessante, soprattutto se il Benfica dovesse aprire alla cessione a condizioni favorevoli.Al momento non sono emersi dettagli su eventuali trattative concrete tra il club torinese e il giocatore, ma il suo nome resta tra quelli seguiti con attenzione. La situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane, con la Juventus che continua a pianificare le mosse per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.