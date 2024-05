Laha voluto eliminare qualsiasi possibilità di addio, investendo con determinazione su Andreasia per il presente che per il futuro. Attualmente, Cambiaso percepisce uno stipendio di un milione di euro più bonus, ma è previsto un aumento che riflette non solo il suo valore sul campo ma anche il suo desiderio di rimanere nel club. La volontà di Cambiaso di restare alla Juventus è forte, e questa scelta è ulteriormente rafforzata dalla prospettiva sempre più concreta dell'arrivo dicome allenatore. Questo scenario rende Cambiaso ancora più entusiasta di proseguire la sua carriera con la maglia bianconera. Lo riporta Sportitalia.