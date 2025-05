2TALKS - Juventus, pronto il lancio della nuova maglia per la stagione 2025/2026: ecco quando

AFP via Getty Images

Tempo di novità inche riguardano il campo, il mercato, la dirigenza e anche le questioni extra il terreno di gioco. In serata è arriva la notizia dell'addio di Francesco Calvo; il dirigente lascerà il club bianconero al termine della stagione. Nelle ultime ore invece vi abbiamo raccontato dei movimenti in corso per Victor Osimhen.Arriva però un'altra novità che riguarda la prossima stagione ma non direttamente il calcio giocato. A breve infatti, come rivelato da 2TALKS, ci sarà il lancio della nuova maglia da gioco 2025/2026.

Juventus, nuova maglia: ecco quando ci sarà il lancio

Quando ancora non è terminato il campionato, la Juventus ha deciso di lanciare la divisa per la prossima stagione. Il lancio della nuova maglia bianconera avverrà nella giornata di mercoledì 14 maggio. Conto alla rovescia quindi per vedere con quale maglia giocherà la Juventus nella stagione 2025/2026, un momento sempre molto atteso dai tifosi.