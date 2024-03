Cristiano Giuntoli si muove. Il dirigente bianconero sa che nella prossima estate lo attende un gran lavoro sul mercato per provare a costruire una Juventus competitiva, per farlo dovrà prima muoversi in uscita, cedendo giocatori non più utili per preparare gli assalti ai colpi in stile Koopmeiners. Così, il primo nome verso l'addio definitivo è quello di Arthur, per il quale la Fiorentina ha deciso che non eserciterà il diritto di riscatto per 20 milioni di euro nonostante la buona stagione. Rientrerà e su di lui c’è il Benfica, con il suo agente Pastorello che sta provando a mettere in piedi una possibile trattativa. Giuntoli spera di incassare almeno 15 milioni dalla sua cessione. Con lui anche Filip Kostic, anche per l’esterno serbo si aprono le porte per una cessione all’estero. Un addio possibile per una cifra intorno ai 10/15 milioni di euro.