L'addio di Allegri è certo, l'arrivo di Thiago Motta quasi. C'è l'intesa tra la Juventus e l'allenatore italo-brasiliano. E il club bianconero sarebbe subito pronto ad accontentare Thiago Motta anche sul mercato. Il primo obiettivo è Riccardo Calafiori, l’ex terzino della Roma che si è trasformato in un moderno centrale difensivo capace di fare di tutto e di più. La trattativa è in corso e la valutazione del cartellino sfiora i 25 milioni di euro, anche perché il Basilea ha una ricca percentuale sulla rivendita. Calafiori è esploso quest'anno a Bologna con Thiago Motta in panchina e i due possono ritrovarsi tra poco anche a Torino. Lo riporta La Stampa.