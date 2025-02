Juventus pronta a rientrare nel consiglio federale: parla De Siervo

Alcune dichiarazioni dell'ad della Lega Serie Aai microfoni de Il Corriere dello Sport: "Se èa dettare l'agenda? No, credo sia una semplificazione. Marotta ha grande esperienza, è il veterano, ma all’interno della Lega stanno crescendo notevolmente altre realtà. Il Napoli di De Laurentiis e Conte, l’Atalanta di Percassi e Gasperini, il Bologna di Saputo e Fenucci. Un grande vecchio non esiste più, glielo posso garantire.assente negli ultimi anni? Immagino che pensasse ad altro. Ma la prossima settimana rientrerà dopo anni in consiglio federale (con, che sarà eletto insieme allo stesso Marotta e a Stefano Campoccia dell'Udinese, ndr)".