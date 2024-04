Juventus, aumento di capitale e strategie future: parla il professor Bava

La Juventus ha concluso l'aumento di capitale e di questo ha parlatodocente di economia aziendale all'università di Torino: "Visto il momento non idilliaco dal punto di vista dei risultati sportivi in cui è stato lanciato, c'è stato un riscontro positivo dal mercato.E' segno di attaccamento alla squadra e di supporto al club." Di seguito l'intervista del Prof. Bava rilasciata in esclusiva a IlBianconero."Si discute spesso di questo, non completamente a torto visto che l'ultima inchiesta è partita dalla Consob e se la Juve non fosse stata quotata non ci sarebbero stati problemi. Essere quotati però ha permesso però di investire il famoso miliardo degli ultimi anni con i vari aumenti di capitale.""Nel prospetto informativo per spiegare come mai c'è stato l'aumento di capitale, viene comunicato che il denaro emesso da Exor era già stato speso e quello per arrivare a duecento milioni complessivi, si diceva che sarebbe servito a pagare i debiti in scadenza prossimi mesi e a ridurre l'indebitamento finanziario che a fine giugno sarà inferiore rispetto all'anno scorso.""Nel prossimo bilancio la Juve avrà un calo significativo dei ricavi per la mancata partecipazione alla Champions. La notizia non positiva è che non si può pensare che grazie a questi soldi si possa fare mercato o investimenti. Il fatto che si sono presi tre anni e mezzo per arrivare ad un bilancio positivo significa che non hanno intenzione di fare grandi sacrifici per aggiustare i conti.""Se avessero detto di arrivare all'utile nel 2025 voleva dire andare a cedere importanti calciatori. Così è diverso, significa che la contrazione dei costi attesa non è elevata. Una trentina di milioni all'anno tra ingaggi e ammortamenti. Difficile pensare di aumentare i ricavi; anche il mondiale per club è un ricavo singolo. Il bilancio non impone di vendere i big, sarebbe una scelta. ""Se portano avanti quello dichiarato, qualunque operazione è fattibile ma solo autofinanziandola con cessioni. Prima si dovrà trovare qualcuno che compra a prezzi adeguati e poi chiudere le trattative in entrata.""Ci sono alcuni giocatori in scadenza che costano abbastanza come Alex Sandro e Rabiot. Era stato messo sul mercato Kean che ha un peso importante e ci sarebbe il problema Arthur che ha un costo mostruoso sia di ammortamenti che ingaggio. Se questi giocatori dovessero essere ceduti si libererebbero risorse importanti. , Alex Sandro, Kean e Arthur pesano poco meno di quaranta milioni. L'unica leva è ridurre ingaggi e ammortamenti."Serviranno ancora plusvalenze, di che cifra parliamo?"Le plusvalenze saranno minori rispetto ai 70 milioni dell'anno scorso e molto minori rispetto ai cinque anni prima del covid, in cui si dichiarava plusvalenze medie di 125 milioni. Ora 40-50 milioni di plusvalenze all'anno che sono fisiologiche per un club che ha questi ricavi. ""Il costo di Allegri è quello che già esiste e sarebbe sostenuto lo stesso. La vera domanda è quanto costa quello nuovo, se prendi Conte diventa complicato, se prendi uno giovane che ha un costo di 6 milioni la Juve è in condizioni di poterlo fare. Giuntoli si deve chiedere se un allenatore diverso possa valorizzare maggiormente i giocatori. Se fosse così, il costo di Allegri sarebbe facilmente recuperabile.""Un allenatore top pretenderebbe una campagna acquisti che la Juve non è in grado di fare"."Il giudizio di ora è troppo influenzato, fino a gennaio avrei detto "viva Allegri", ora diventa difficile. Sempre sbagliato dare la colpa ad un'unica persona ma non puoi cambiare tutta la squadra. Quello che non ci si può permettere è fallire l'obiettvo Champions. In quel caso la priorità dovrebbe valutare di sostituire una parte significativa dei giocatori. Non sarebbe accettabile. "

Guardando in casa Inter, qual è lo scenario più credibile per il futuro societario?

"La cosa più ragionevole visto che Oaktree non è interessato a squadre di calcio è che il fondo dica a Zhang di cercare un acquirente e conceda il tempo necessario per portare a termine la cessione. L'ipotesi che Oaktree rifinanzi per altri due anni è irragionevole. Se è vero che Zhang ha le risorse bloccate in Cina, la domanda che mi viene da porre è perché le banche cinesi gli corrono dietro?"



