Juventus, Processo Prisma: oggi una nuova udienza, cosa può succedere

AFP via Getty Images

Processo Prisma Juventus: cosa può succedere oggi

Si terrà questa mattina a Roma una nuova udienza del, che coinvolge lae gran parte dell’ex dirigenza bianconera in merito alle presunte plusvalenze fittizie e alle manovre sugli stipendi durante la pandemia.Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Gup del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, dopo aver respinto la richiesta dei legali della Juventus di annullamento per vizi di forma del procedimento, è pronta a far entrare il dibattimento nel vivo. I 12 indagati, tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici, restano quindi coinvolti a pieno titolo nel processo.

Nel corso dell’udienza odierna è prevista la discussione tra Procura e parti civili, oltre all’interrogatorio di alcuni degli imputati. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per diverse ipotesi di reato: aggiotaggio, falso in bilancio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. Qualora, come appare probabile, il Gup dovesse accogliere le richieste dell'accusa, il processo verrebbe formalmente istruito, con un avvio previsto non prima dell’autunno. Un passaggio cruciale per una vicenda che continua a tenere banco in casa Juventus, anche dopo diverso tempo da quei fatti.