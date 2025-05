Juventus, problemi... alla ripresa. Il secondo tempo mai all'altezza del primo

AFP via Getty Images

La Juventus vista a Bologna ha confermato uno dei tratti distintivi della gestione Tudor: è una squadra che dura al massimo 45 minuti. I bianconeri partono spesso con grande intensità e determinazione, ma con il passare dei minuti si spengono, perdendo lucidità, energie e – troppo spesso – punti preziosi.Anche contro il Bologna è andata in scena questa pericolosa alternanza: brillante, compatta e cinica nella prima parte, la Juve ha poi subito un crollo vistoso nella ripresa, confermando una tendenza già emersa nelle sei partite precedenti sotto la guida del tecnico croato.

Il bilancio è allarmante: i cali nel secondo tempo sono costati complessivamente quattro punti, un bottino che – in una classifica cortissima, con quattro squadre racchiuse in due punti – rischia di fare tutta la differenza del mondo. In un finale di stagione in cui a decidere il quarto posto potrebbero essere gli scontri diretti o addirittura la differenza reti, ogni dettaglio conta. E per ora, la Juventus ha mostrato un volto doppio: uno da Champions League, l’altro da squadra in apnea.