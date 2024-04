La partita di Federico Chiesa contro la Fiorentina è durata meno di sessanta minuti. Una prestazione sottotono per l'attaccante della Juventus che però non stava benissimo come ha detto Massimiliano Allegri nel post partita. "Federico stasera si è messo a disposizione, anche se non stava benissimo. Ha un risentimento sulla coscia. Nel primo tempo le punte hanno lavorato benissimo, di Chiesa sono molto contento" le parole del tecnico sul giocatore. Problema muscolare quindi per Chiesa che però ha stretto i denti per il match contro la Fiorentina.