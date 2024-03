Lacontinua a dominare la Serie A non solo sul campo, ma anche nei ricavi commerciali e dagli sponsor. Secondo quanto riportato dal sito specializzato Calcio e Finanza, lasi posiziona nettamente al vertice della classifica dei ricavi commerciali nel 2023, trainata anche dal prestigioso marchio Jeep.Una sorpresa, però, emerge da questa classifica: la Cremonese, squadra attualmente impegnata nella Serie B e in lotta per la promozione nel massimo campionato, si colloca tra i leader in termini di ricavi commerciali. Questo risultato è davvero sorprendente considerando il divario di visibilità e risorse finanziarie tra le grandi squadre di Serie A e i club delle divisioni inferiori.Mentre il Milan si posiziona al secondo posto, superando l'Inter, è la presenza della Cremonese a catturare l'attenzione. Il fatto che un club di Serie B sia in grado di competere con squadre di Serie A consolidate come Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta evidenzia la capacità della Cremonese di sfruttare al meglio le proprie risorse e di ottenere risultati significativi non solo sul campo, ma anche dal punto di vista commerciale e degli sponsor.Questa classifica dimostra che il successo commerciale nel calcio non è esclusivo delle grandi squadre di Serie A e che con una gestione oculata e strategie efficaci, anche i club delle serie minori possono ottenere risultati eccellenti e competere a livello nazionale.