Il mercato della Juventus ha regalato grandi colpi di scena, con gli arrivi di profili giovani e interessanti, come Tiago Djalò, Carlos Alcaraz e Pedro Felipe, con quest'ultimo che andrà a farsi le ossa nella Next Gen di Brambilla. Ma i giovani di proprietà bianconera in giro altrove sono tanti e oltre ai vari talenti in forza al Frosinone, tipo Soulè o Kaio Jorge, chi sta facendo molto parlare di se è Facundo Gonzalez, diventato un titolare nella Sampdoria di Pirlo. Il difensore uruguaiano ha segnato il gol del momentaneo 1-0 contro il Modena, trovando così il suo secondo gol stagionale. Di seguito il VIDEO del gol di Facundo Gonzalez.