Juventus, il primo giorno di raduno LIVE: Vlahovic è arrivato alla Continassa VIDEO

2025 Getty Images

Sono passate solo tre settimane dall'ultima partita che laha giocato (contro il Real Madrid, perdendo 1-0 e lasciando il Mondiale per Club) ma i bianconeri sono pronti a ripartire ufficialmente dando via alla stagione 2025/2026.I cancelli della Continassa si sono in realtà già aperti nei giorni scorsi, con diversi calciatori che hanno anticipato il rientro ma da oggi tutta la squadra ( ad eccezione di Conceicao e David ) risponderà alla convocazione.Oggi, giovedì 24 luglio,r. Campo che si intreccia con il mercato mai come adesso. Oltre al primo giorno di allenamenti infatti, sono anche le ore di Joao Mario. Dalla Continassa al J Medical, giornata piena per la Juventus

Juventus, il primo giorno di raduno LIVE

In mattinata, i bianconeri si presenteranno direttamente alla Continassa, senza passare dal J Medical, tranne chi ancora deve effettuare le visite mediche o ha bisogno di qualche trattamento, come invece accadeva nelle stagioni precedenti. Ci sarà il primo allenamento della stagione 2025/2026. Chi invece passerà dal J Medical è Joao Mario, il nuovo acquisto. Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla giornata della Juventus. I giocatori sono attesi alla Continassa alle ore 10.Anche Djalò e Cabal hanno concluso le visite mediche.Terminate le visite di Arthur che si è fermato con i tifosi.Dusan Vlahovic alla Continassa, l'attaccante serbo è arrivato.Si aggiungono Kalulu e Kelly alla lista dei bianconeri arrivati per il primo giorno.Uno dei più attesi, Kenan Yildiz.Khephren Thuram ha fatto il suo ingresso alla Continassa.Koopmeiners è tornato alla Continassa, prima di lui anche Milik, Bremer e Di Gregorio.Al J Medical, oltre a Joao Mario, sono entrati ancheIl primo ad arrivare è Fabio Miretti, rientrato dal prestito al Genoa.I tifosi presenti davanti alla Continassa per accogliere i giocatori.