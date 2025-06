Dalla Continassa: la nuova Juventus di Comolli, il primo giorno VIDEO

Il primo giorno della Juventus alla Continassa

Gli assenti

È il momento di ripartire alla Continassa, dove laè pronta a dare il via alla preparazione deldopo una settimana di vacanza scattata a seguito della fine del campionato. E allora questo lunedì 2 giugno - di festa per tutta l'Italia - è già sinonimo di lavoro per i giocatori bianconeri, o almeno di quelli che non sono partiti con le rispettive Nazionali. La prima missione in agenda è appunto il Mondiale, per cui la Juventus partirà il prossimo 14 giugno per poi disputare la prima partita, quella con l'Al-Ain, il 19 a Washington.Una Juventus nuova, quella che sta nascendo nel quartier generale di Torino, con l'arrivo di Damien Comolli quale nuovo direttore generale e la ricerca del ds che procede spedita, insieme alle valutazioni sulla panchina. La certezza, al momento, è che sarà Igor Tudor a guidare la squadra in questa dozzina di giorni pre-trasferta e, ovviamente, nel corso della nuova competizione. Per il resto, le incognite non sono poche ma per avere risposte non rimane che attendere il passare dei giorni (con, tra l'altro, la finestra di mercato straordinaria da seguire con attenzione).Assenti oggi alla Continassa, proprio per via degli impegni con le Nazionali, Nico Gonzalez, Pierre Kalulu, Andrea Cambiaso, Federico Gatti, Manuel Locatelli, Vasilije Adzic, Francisco Conceicao, Dusan Vlahovic, Kenan Yildiz e Jonas Rouhi.