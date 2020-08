1









La Juventus lavora sul mercato in ottica prima squadra ma anche per rafforzare l'Under 23 di Andrea Pirlo, presentato ieri come nuovo tecnico della "Juve B". Oltre al giovane terzino della Roma Calafiori, rappresentato da Raiola che non ha ancora l'accordo per il rinnovo con i giallorossi. L'altro nome forte è quello di Alessio Riccardi, anche lui della Roma, che secondo quanto riporta SerieBNews potrebbe arrivare in bianconero in cambio di Manolo Portanova. Già un anno fa Riccardi era stato vicino ai bianconeri, ora può arrivare davvero ed essere allenato da Pirlo.