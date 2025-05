Juventus, primo allenamento verso il Venezia: su cosa ha lavorato Tudor

AFP or licensors

Su cosa ha lavorato oggi Tudor

Dopo il giorno di riposo concesso daa seguito della vittoria casalinga contro l'Udinese, questa mattina laè tornata al lavoro alla Continassa in vista del match di domenica sera sul campo del, l'ultimo della stagione 2024-25 e decisivo per il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Quarto posto da difendere dagli "assalti" della Roma, distante appena un punto in classifica e impegnata in contemporanea sul campo del Torino.Nella sessione odierna - ha reso noto la stessa Juventus tramite il proprio sito ufficiale - i giocatori che hanno preso parte al successo casalingo per 2-0 contro l’Udinese si sono sottoposti a una seduta di recupero, mentre il resto del gruppo ha svolto un allenamento congiunto con partitella insieme ai ragazzi della Juventus Next Gen. La squadra tornerà in campo al JTC per un nuovo allenamento domani in mattinata.

Le condizioni degli infortunati

Nessuna novità particolare dall'infermeria : gli infortunati "di lusso" Federico Gatti e Teun Koopmeiners, infatti, hanno svolto ancora lavoro differenziato, mentre Weston McKennie, fortunatamente, non ha riportato problemi degni di nota. Per lui solo una contusione, che non gli ha impedito di unirsi agli altri compagni che domenica hanno condiviso con lui una maglia da titolare per la seduta di recupero di inizio settimana.