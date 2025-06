Juventus, primo allenamento verso il Mondiale per Club: Bremer si scalda con i compagni, le ultime su Locatelli e Milik

Primo allenamento negli USA



Bremer, Locatelli e Milik, le ultime dagli USA

Laè partita nella giornata di ieri, nella tarda mattinata dall'aeroporto di Caselle, Torino, in direzione Stati Uniti, Washington nel dettaglio e poi un volo interno fino a White Sulphur Springs, piccolo centro di 5 mila abitanti in West Virginia per preparare il Mondiale per Club. La squadra allenata da Igor Tudoralle 3 di notte italiane contro l'Al-Ain. Successivamente sfida al Wydad AC domenica alle 18 e ultima la sfida contro il Manchester City giovedì 26 alle ore 21 italiane.Nel tardo pomeriggio italiano, le 11 di mattina locali, il tecnico Igor Tudor ha diretto il primo allenamento in terra americana per preparare il debutto nella competizione. Il primo quarto d'ora era aperto ai media che hanno potuto osservare ciò che ha fatto in avvio l'allenatore croato della Juventus. Tudor è arrivato al campo di allenamento accompagnato dall'amministratore delegato bianconero Maurizio Scanavino e poi via alla sessione di allenamento.Manuel Locatelli e Arek Milik si sono allenati parzialmente con il gruppo squadra nella seduta di oggi. Invece Gleison Bremer sta proseguendo il recupero dal grave infortunio al ginocchio e questa mattina ha svolto il riscaldamento con i compagni ma poi ha proseguito con il suo lavoro differenziato.