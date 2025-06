Juventus, primo allenamento verso il Manchester City: su cosa ha lavorato Tudor

Getty Images

Juventus, il primo allenamento verso il Manchester City

La Juventus , tramite il proprio sito ufficiale, ha raccontato nelle scorse ore il primo allenamento della squadra a Orlando, la città che giovedì alle 21.00 (ora italiana) ospiterà il match contro ilvalido per la terza giornata del Mondiale per Club.Ecco il report: "Dopo il successo sul Wydad AC, che, contestualmente al successo del Manchester City sull'Al Ain, è valso la qualificazione agli ottavi di finale della FIFA Club World Cup, la Juventus ha raggiunto Orlando, teatro della prossima sfida contro i Citizens: in palio c'è il primo posto. Primo allenamento in Florida per i bianconeri. Partitelle incentrate sul pressing per chi è stato meno impiegato contro i marocchini a Philadelphia, scarico per il resto del gruppo. Oggi, martedì 24 giugno, è già antivigilia del prossimo match, in programma giovedì 26 giugno alle ore 15.00 (le 21.00 in Italia). La squadra scenderà in campo al mattino".