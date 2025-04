Juventus, primo allenamento verso il Bologna: su cosa ha lavorato Tudor

AFP via Getty Images

Su cosa ha lavorato oggi la Juventus

Primo allenamento della settimana per la Juventus , che questa mattina, dopo un giorno di riposo, ha iniziato ufficialmente a preparare lo scontro diretto di domenica sul campo del Bologna, fondamentale per la corsa al quarto posto.Ecco quanto reso noto dal club nel consueto report: "La Juventus – reduce dal successo per 2-0 contro il Monza – è tornata in campo alla Continassa, dopo il giorno di riposo concesso da Mister Tudor. All'orizzonte, per i bianconeri, c'è il match contro il Bologna, in programma domenica 4 maggio alle ore 20.45 al "Renato Dall'Ara" e valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Venendo al lavoro odierno, il primo allenamento della settimana ha visto il gruppo diviso in due:. Domani si torna in campo, appuntamento fissato al mattino".