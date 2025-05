Juventus, primo allenamento settimanale: su cosa ha lavorato Tudor

AFP or licensors

Su cosa ha lavorato oggi Tudor

Come da programmi, dopo il pareggio di sabato allo Stadio Olimpico contro la Lazio questa mattina laè tornata ad allenarsi alla Continassa. Domenica 18 maggio alle 20.45 i bianconeri ospiteranno all'Allianz Stadium l'Udinese in occasione della trentasettesima e penultima giornata di Serie A. La sfida contro i friulani coinciderà con l'ultimo appuntamento casalingo della stagione 2024/2025.La prima sessione della settimana agli ordini di, come si legge sul sito ufficiale del club, ha visto la squadra dedicarsi al lavoro atletico, prima di disputare una serie di partitelle con focus sulla tattica. L'appuntamento per domani al Training Center è nuovamente fissato al mattino.

Le ultime sugli infortunati

Novità anche dall'infermeria : Federico Gatti, Teun Koopmeiners, Andrea Cambiaso e Lloyd Kelly hanno svolto anche oggi lavoro differenziato, essendo evidentemente ancora alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Le loro condizioni, come sempre in questi casi, saranno valutate costantemente nei prossimi giorni, con Igor Tudor che spera di avere a disposizione almeno qualcuno di loro in vista del fine settimana per tamponare l'emergenza che ha colpito pressoché tutti i reparti.