Ecco le parole di Lamberto Zauli, allenatore della Juventus Primavera, dopo l'amichevole disputata oggi contro la prima squadra del Monza: "Ci siamo ritrovati il sei luglio con una rosa molto ampia, perché abbiamo la “vecchia” lista per completare la stagione 2019/2020; poi inizierà subito quella successiva. Siamo partiti tutti insieme e i ragazzi stanno facendo esperienza; è positiva anche la giornata di oggi. Abbiamo l’obiettivo di fare bene e portare, perché no, altri ragazzi a esordire in Prima Squadra. Intanto, molti dei giocatori in campo oggi saranno protagonisti in Serie C, terminata la Youth League, con la Under 23 di Andrea Pirlo. Io? Sono felice che la società abbia avuto stima nel nostro lavoro e che possiamo continuare insieme. Da parte mia, come sempre, ci sarà il massimo impegno".