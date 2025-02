Cambia la gara, ma non la sostanza: Vacca trascina ancora la Juventus

Qualche giorno fa vi avevamo detto che sarebbero bastati i numeri per mostrare la sua crescita. Meno di una settimana dopo, quei numeri sono già da aggiornare:e il suo apporto per questa squadra è ancora una volta fondamentale, e va ben oltre i goal. Dopo essere stato decisivo per la vittoria contro il Cesena, il numero 10 ha messo un'altra volta le ali ed è volato verso la seconda doppietta consecutiva : queste le parole usate da Francesco Magnanelli per parlare di Vacca nel post partita, e l'allenatore bianconero ha riassunto alla perfezione ciò che è stata la sua partita (e il suo percorso fin qui). Un'altra volta l'ex Monza ha messo in chiaro le cose: è un riferimento per questa squadra e ha le carte per esserlo anche più in alto.

Juventus Primavera-Lecce, la partita di Vacca

Le parole di Magnanelli su Vacca

Juventus Primavera, i numeri della stagione di Vacca

Quattro giorni fa, l'ingresso di Vacca aveva cambiato in modo radicale una partita che si era messa in salita estrema per la Juve. Questa volta, invece, ci pensa ancora lui a metterla subito in discesa: in mezz'ora mette a segno due reti, prima su un assist preciso di, e dopo ribatte in rete un colpo di testa, facendosi trovare pronto nel momento giusto.Con il goal di Verde tra il primo e il secondo di Vacca, la partita assume subito un altro volto. Nel secondo tempo, dopo aver reagito in modo compatto alle azioni ospiti, la Juve continua ad attaccare. E nonostante le doppietta,, questa volta con un assist: la palla per Crapisto è perfetta, e il numero 8 restituisce il favore calando il poker. A 10' dalla fine Vacca esce, ed è ancora una volta: non si può parlare di un momento, bensì di una stagione da vero protagonista.Al termine del match, Magnanelli ha parlato proprio del numero 10, spiegando quanto sia determinante il suo impatto.'Lui è un giocatore importante per noi, ma lo diventa quando ha fame, quando rincorre, è attento alla fase difensiva e si mette al servizio della squadra. Quando fa tutte queste cose al servizio della squadra è un giocatore che sposta gli equilibri. Non sempre è stato centrato, non sempre ha avuto quella fame, quell'attenzione e quella dedizione al lavoro sul campo. Lo sa anche lui che se vuole giocare nel calcio dei grandi,, deve andare forte e deve volerlo. Glielo dico tutti i giorni, dipende tutto da lui'.I due goal di oggi, così come a Cesena, sono stati ancora fondamentali per indirizzare il match. Vacca ha messo così a segno la sua quarta doppietta stagionale, dopo quelle - come anticipato - dell'ultimo match, contro l'Inter e contro lo Stoccarda in Youth League.Con la doppietta segnata al Leccetra campionato e Youth League, confermandosi il miglior marcatore bianconero fin qui, oltre che una pedina fondamentale per la Primavera. Insomma, l'ex Monza continua ad aggiungere pagine importanti della sua storia bianconera, e i suoi passi sono sempre più grandi verso i gradini più alti.