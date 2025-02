La Juventus Primavera perde 2-1 in dieci contro la Roma. Espulso anche Magnanelli

Roma-Juve Primavera, la cronaca

Lasi impone 2-1 sullain un match ricco di emozioni e colpi di scena.I bianconeri partono meglio e trovano il vantaggio al 16’ con Merola, bravo a sfruttare una ribattuta in area e spingere il pallone in rete. La Juve controlla la partita fino al 25’, quando un episodio cambia tutto: Ngana commette fallo su Misitano in area, causando rigore ed espulsione. Lo stesso Misitano trasforma il penalty al 26’, riportando il match in equilibrio. La tensione sale e Magnanelli, tecnico bianconero, viene espulso per proteste.

Nel secondo tempo la Roma aumenta la pressione, sfiorando il gol in più occasioni. Levak e Misitano creano pericoli, mentre la Juve cerca di resistere con un uomo in meno. Al 71’ i bianconeri perdono Merola per infortunio, complicando ulteriormente la situazione. Nel finale, Misitano colpisce un palo all’88’, facendo tremare la Juventus. Quando il pareggio sembra ormai certo, arriva la beffa al 90’+3’: su una sponda di Misitano, la difesa juventina si ferma aspettando che il pallone esca, ma Coletta ne approfitta e firma il 2-1, regalando la vittoria ai giallorossi.Una partita intensa, in cui la Juventus ha pagato caro l’inferiorità numerica e una disattenzione fatale nel recupero, mentre la Roma ha saputo approfittare dell’uomo in più per portare a casa tre punti preziosi.