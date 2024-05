Ladi Paolo Montero si prepara ad affrontare il Monza, avviandosi verso la conclusione del campionato. La Lega Serie A oggi ha reso noti tramite i propri canali ufficiali date e orari delle gare. La Juventus di Paolo Montero affronterà il Monza a Vinovo allo Juventus Training Center, campo Ale&Ricky come di consueto per la Primavera, il 12 maggio 2024 con calcio d'inizio alle ore 13. La gara sarà visibile in diretta su Sportitalia, come per ogni gara del campionato di categoria.