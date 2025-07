Juventus Primavera, UFFICIALE un rinnovo: di chi si tratta

Getty Images

Nel giorno in cui la Juventus Primavera ha salutato Lorenzo Biliboc , è stato ufficializzato anche un rinnovo in casa bianconera. Il giovane portiereha infatti firmato il suo primo contratto da professionista fino al 2027, sancendo così un momento molto importante. Marcu ha difeso la porta dell'Under 20 soprattutto nel finale di stagione, quando un brutto infortunio ha fermato il compagno di squadra Radu.Il comunicato, da Juventus.com:"Alessio Marcu ha firmato il suo primo contratto da professionistalegandosi alla Juventus fino al 30 giugno 2027.Il portiere classe 2007 ha percorso gran parte della trafila del Settore Giovanile del Club, fino a questa annata quando, nell’ottobre del 2024, ha trovato l’esordio con la selezione Under 20 in Coppa Italia Primavera. Per Marcu, già convocato anche con la Seconda Squadra bianconera, sono 7 in totale le presenze nella stagione 2024/2025 con l'Under 20 fra coppe e campionato".