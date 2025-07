Juventus Primavera, UFFICIALE un rinnovo: arriva dall'Under 17

Getty Images

La Juventus Primavera sta cominciando a rinforzarsi verso la nuova stagione. Dopo l'annuncio del rinnovo - e del primo contatto da professionista - per Alessio Marcu , i bianconeri hanno annunciato un nuovo prolungamento. Si tratta dianche lui al primo contratto tra i pro.Il difensore è reduce dalla stagione con l'Under 17 di mister Cioffi e verrà aggregato all'Under 20 di, che comincerà la sua stagione nelle prossime settimane con il raduno.Di seguito il comunicato da Juventus.com"Fabio Badarau ha firmato il suo primo contratto da professionista legandosi alla Juventus fino al 30 giugno 2027.

Classe 2007, di ruolo difensore centrale, è arrivato in bianconero nell'estate del 2021.La scorsa stagione l'ha giocata in Under 17 e nonostante il suo ruolo, Fabio ha dimostrato di avere un certo feeling con il gol: cinque le marcature messe a segno nell'ultima annata disputata, in ventidue presenze.Ora è pronto per il salto di categoria: dal 2025/2026, infatti, sarà aggregato alla rosa della Primavera bianconera".