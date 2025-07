Getty Images

Juventus Primavera, UFFICIALE un nuovo acquisto

58 minuti fa



Dal sito ufficiale Juventus il comunicato su un nuovo arrivo per la Juventus Primavera. Di seguito il comunicato:



"La Juventus Under 20 accoglie nella propria rosa un nuovo giocatore, in vista della stagione 2025/2026. Si tratta di Leo Bamballi che ha firmato un contratto legandosi al nostro Club fino al 30 giugno 2027. Classe 2007, esterno di difesa, Leo è nato in Francia – a Dijon – e proprio in terra transalpina è cresciuto calcisticamente mettendo in mostra soprattutto le sue qualità fisiche".