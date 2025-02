Juventus Primavera, UFFICIALE il rinnovo di un giovane

Juventus, dettagli del rinnovo di Ripani

Dal sito ufficiale Juventus il rinnovo di Diegofino al 2027.Diego Ripani ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Prosegue dunque il rapporto fra il classe 2005 e il Club bianconero.Dopo le prime esperienze al Pescara, Ripani è a Torino dall’estate del 2021 iniziando il suo percorso nel Settore Giovanile bianconero dalla categoria Under 17 per poi entrare in pianta stabile nel gruppo Under 20.Il giovane centrocampista ha collezionato con l’U20 della Juventus 73 presenze fa campionato, Coppa Italia e Youth League mettendo a segno 4 gol e realizzando anche 8 assist per i compagni di squadra. In questa prima parte di stagione invece sono 23 le apparizioni nella squadra di mister Magnanelli, con una rete e tre passaggi decisivi.Congratulazioni Diego, ci vediamo in campo!