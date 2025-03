Juventus Primavera-Torino 4-3, le PAGELLE: Pugno all'ultimo respiro scaccia il pareggio, ma che brivido

Una vittoria incredibile, nel vero senso della parola: dopo essere stati avanti 3-0, i ragazzi di Magnanelli si fanno rimontare e vanno sul 3-3 al 90', ma allo scadere trovano tre punti con una deviazione decisiva di. I bianconeri partono forte nel primo tempo, e basta un quarto d'ora per sbloccarla:chiude alla perfezione una bella triangolazione con Vacca e Crapisto per l'1-0. Passano appena tre minuti e i protagonisti non cambiano, invertono solo i ruoli: Crapisto recupera palla e serve precisamente, che mette dentro il secondo goal, quindicesimo stagionale. Verso la fine del primo tempo c'è anche spazio per, che cala il tris dopo una bella giocata che mette a sedere Siviero. Il secondo tempo si apre con la rete annullata a Vacca per un presunto tocco di mano. I granata accorciano le distanze al 63' con il goal di Mullen, e iniziano a trovare fiducia: Cacciamani raddoppia a venti dalla fine e al 90' arriva anche il 3-3 con Perciun. Sembra finire così quando invece sul tiro di Crapisto si infilae la devia abbastanza per metterla dentro: è 4-3 al 95', e l'arbitro fischia tre volte.

Juventus Primavera-Torino, le pagelle

I goal arrivano su una mischia di un corner e su una conclusione imparabile, ma il terzo giunge dopo una respinta azzardata.La sua corsa avanti e indietro è ormai un'abitudine, e lo è anche per il gioco della Primavera: se da un lato trova meno spunti del solito, dall'altro sono tutti estremamente positivi. Dal 72'Entra in un momento difficile e subisce queste difficoltà, ma è anche bravo a reagire nel modo giusto, con la solita spinta.Un primo tempo solido in cui non rischia quasi mai, e quando interviene lo fa con la solita sicurezza. Esce a inizio secondo tempo per infortunio. Dal 49'Non è brillante quanto i compagni, fatica spesso sui traversoni e lo riconosce anche Padoin a fine partita.Preciso e attento nelle letture, è bravo a salire per impostare e dialogare con i compagni a centrocampoSi propone meno in avanti rispetto al solito, ma i suoi interventi sono sempre puliti. Nel secondo tempo soffre di più rispetto al primo.Meno presente del solito in mezzo al campo, ma i suoi palloni non sono mai sbagliati: precisione e letture, aiuta tanto anche dietro.La sua partita comincia molto bene già da prima del goal: tanti interventi decisivi e palloni recuperati, in mezzo al campo è fondamentale. La rete è meritata.Qualità assicurata quando ha il pallone tra i piedi: c'è il suo zampino nei primi due goal e nel quarto: il tiro è decisivo per la vittoria finale.Da quando è tornato a disposizione sta aumentando i giri del motore, e oggi ha continuato a farlo: è sempre pericoloso quando dialoga e quando parte in solitaria, spesso entrando in area facilmente. Dal 72'Ha poche occasioni per brillare, protegge spesso il pallone, e poi è nel posto giusto al momento giusto: la deviazione è decisiva per i tre punti.Un'altra volta decisivo, perché oltre al goal fa tanto lavoro sporco in più rispetto al solito. Solo un presunto tocco di mano gli nega anche la doppietta. Dall'89'Primo tempo positivo, infatti il goal è una conseguenza. Nel secondo si spegne e tocca meno palloni. Dall'89'Una partita dai mille volti, non ne bastano due: primo tempo dominato senza problemi, nel secondo i bianconeri si fanno schiacciare fino a subire il pareggio, ma non ci stanno. La reazione è immediata e la vittoria scaccia il fantasma di un pareggio che avrebbe avuto dell'incredibile.