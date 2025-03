Juventus Primavera-Torino, Padoin: 'Il 4-3 finale è stata una gioia immensa, ma dobbiamo essere bravi a chiudere le partite'

Le parole di, oggi in panchina al posto dello squalificato Francesco Magnanelli, dopo, derby vinto 4-3 all'ultimo respiro dalla formazione bianconera."Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, uno dei migliori della stagione. Grande pressione in avanti, grande qualità. Davanti abbiamo Merola, Amaradio che ci sta dando una mano e Vacca. Siamo riusciti a stare molto alti e a concedere poco spazio tra le linee dove il Torino è forte. Questa pressione ci ha permesso di impedire a loro di buttare tanti palloni in avanti visto che sono molto bravi a giocare con gli attaccanti. Nel secondo tempo tutto questo è successo. Il gol annullato non so se fosse regolare ma ci avrebbe permesso di fare un secondo tempo molto più tranquillo. Invece è stata una ripresa dove il Torino ha buttato parecchi palloni in avanti verso gli attaccanti, puntando anche sugli inserimenti delle mezzali: hanno iniziato ad effettuare tanti cross e su questo aspetto abbiamo sofferto. Abbiamo peccato sulle palle inattive, dove soffriamo da inizio stagione, poi il 4-3 finale è stata una gioia immensa".

"Ci abbiamo creduto, soprattutto Crapisto ci ha creduto fino alla fine e ha fatto un bel tiro sul quale è stato bravo Diego a buttarla dentro. Ci abbiamo creduto, non avremmo mai voluto fare un secondo tempo così, purtroppo è successo e ci dovrà servire da lezione per il futuro. Dobbiamo essere bravi a chiudere le partite e non dare la possibilità agli altri di crederci. Anche nel primo tempo avevamo sofferto sui piazzati, e poi hanno riaperto la partita così. Su questo dobbiamo lavorare"."Bellissima bagarre per il sesto posto. Le cinque davanti stranno dimostrando uqalxoas in più. Per il sesto ci sono tante squadre in lizza. Oggi nel secondo tempo dovevamo dimostrare di essere migliorati a livello di interpretazione della partita, ma non ci siamo riusciti, però questo 4-3 ci dà una grande iniezione di fiducia soprattutto per il risultato e per il primo tempo".COSA MIGLIORARE - "Tutto passa dal migliroamento dei singoli. Dal primo giorno abbiamo cercato di far capire loro che era importante giocare di suqadra, ma singolarmente tutti devono vedere questa stagione come step necessario per crescere individualmente. Qualità ne abbiamo, dobbiamo pensare a limare i nostri difetti".