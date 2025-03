Juventus Primavera-Torino LIVE 4-3: Pugno regala la vittoria all'ultimo respiro

28^ giornata di campionato per la Juventus Primavera. Per i bianconeri sarà una partita diversa dalle altre, infatti allo Juventus Training Center andrà in scena. È una gara molto importante per i ragazzi di Magnanelli, che vogliono recuperare dopo la sconfitta di Roma, arrivata. In ottica classifica, invece, la Juve vuole cercare di non perdere ulteriore terreno dal: i rossoneri si trovano a +4, e la Lazio ha agganciato i bianconeri a quota 43. Dall'altra parte arriva un Torino che senza dubbio vuole riscattare l'ultima partita: i granata vengono, e dunque cercheranno di tornare presto alla vittoria. Insomma, la partita vale tantissimo per entrambe le squadre: il derby della Mole sarà ancora una volta fondamentale.

Juventus Primavera-Torino, la cronaca

95' - GOAL DELLA JUVENTUS! A tempo sscaduto Pugno trova la deviazione sul tiro di Crapisto e regala tre punti pesantissimi

Perciun raccoglie da fuori dopo la respinta di Zelezny e calcia forte, il pallone si insacca all'incrocio 89' - La Juve sostituisce Vacca e Amaradio con Lopez Biliboc

86' - Il Torino vicino alla rete, Cacciamani manda a lato di testa

79' - GOAL DEL TORINO: Cacciamani conclude al volo dalla distanza e trova una rete bellissima, nulla da fare per Zelezny

64' - Ammonito Crapisto per un fallo a centrocampo su Acar

63' - GOAL DEL TORINO: in mischia dal calcio d'angolo Mullen ribatte in rete dopo la respinta di Zelezny

54' - Zelezny vola e mette in corner su un bel tentativo da fuori

49' - Martinez esce per infortunio: al suo posto entra Rizzo

47' - Goal annullato a Vacca in apertura di secondo tempo: l'arbitro ha ravvisato un fallo di mano in occasione del colpo di testa

RICOMINCIA LA GARA

FINISCE IL PRIMO TEMPO: la Juventus domina i primi 45', e si trova avanti 3-0 grazie alle reti di Boufandar, Vacca e Amaradio

la Juventus domina i primi 45', e si trova avanti 3-0 grazie alle reti di Boufandar, Vacca e Amaradio 38' - GOAL DELLA JUVENTUS! Vacca viene servito da Merola e vola verso l'area, serve Amaradio, il numero 45 mette a sedere Siviero con una grande finta e poi calcia preciso e potente: è 3-0

29' - Fallo di Gabellini, che non toglie il piede sull'uscita di Zelezny

22' - Ci prova il Torino con Gabellini, il suo sinistro da fuori viene deviato e finisce in angolo

17' - GOAL DELLA JUVENTUS! Passano appena tre minuti e la Juve attacca ancora: Crapisto recupera palla a centrocampo e si invola verso la porta, poi serve Vacca che in scivolata la mette dentro e raddoppia

Grande azione sulla destra, con Crapisto che scambia con Vacca, il filtrante è perfetto per Boufandar che raccoglie e piazza nell'angolino 12' - La Juventus ha iniziato molto bene, soprattutto sulla sinistra con diversi spunti

8' - Brutto fallo su Merola, la Juve riparte con una punizione

7' - Primo corner della gara per la Juve, bell'azione di Crapisto e Boufandar sulla sinistra

1' - FISCHIO D'INIZIO! Comincia il derby della Mole tra Juventus Primavera e Torino

Juventus Primavera-Torino, le formazioni ufficiali

Zelezny

Savio

Martinez

Verde

Ventre

Crapisto

Ripani

Boufandar

Merola

Vacca

Amaradio

Siviero

Mullen

Dalla Vecchia

Gabellini

Olsson

Krzyzanowski

Acar

Politakis

Jatta

Djalo

Marchioro

A disposizione: Radu, Pugno, Montero, Pagnucco, Biliboc, Grelaud, Sosna, Keutgen, Rizzo, Djahl, Lopez. Allenatore:A disposizione: Plaia, Desole, Rossi, Perciun, Zaia, Sabone, Rodrigo Mendes, Cacciamani, Mangiameli, Franzoni, Dimitri. Allenatore: