"Primavera" (under-19),

"Allievi" (under-17),

under-16,

under-15,

"Esordienti" (under-13),

under-12,

"Pulcini" (under-11),

under-10,

under-9,

under-8

under-7



La squadra Primavera della Juventus



Breve storia



La rosa completa della Juventus Primavera 2023-2024

Ilè il sistema di sviluppo calcistico della Juventus. La maggior parte delle squadre si allena presso l'ex principale centro sportivo della prima squadra, il Juventus Training Center, situato a Vinovo.Il Settore Giovanile è diviso in 11 squadre:Dalla stagione 2012-13, laè composta da giocatori di almeno 15 anni e sotto i 19 anni nell'anno solare in cui termina la stagione. Fino alla stagione 2011-12, il limite di età era 20 anni. Secondo il sistema calcistico italiano, è la principale categoria giovanile.La squadra compete nel. Hanno vinto quattro titoli di campionato, tre titoli di Coppa Italia Primavera e tre titoli di Supercoppa Primavera. La Juventus ha anche vinto il Torneo di Viareggio record nove volte.Nel 2007, la squadra under-19 della Juventus è arrivata seconda nella prima edizione della Champions Youth Cup in Malaysia, intesa come Campionato del mondo per club supportato dal G-14; avevano la migliore difesa del torneo con solo due gol subiti in sei partite., il loro miglior piazzamento di sempre nella competizione.

Giocatore Ruolo Anno di età Jakub Vinarcik Portiere 2005 Radoslaw Zelezny Portiere 2006 Matteo Fuscaldo Portiere 2005 Bruno Martinez Difensore 2006 Riccardo Nobile Difensore 2006 Alessandro Bassino Difensore 2006 Jacopo Scarpetta Difensore 2006 Javier Gil Difensore 2006 Filippo Pagnucco Difensore 2006 Lorenzo Giorgi Difensore 2006 Stefano Turco Difensore 2005 Federico Savio Difensore 2005 Adam Boufandar Centrocampista 2006 Diego Ripani Centrocampista 2005 Filippo Grosso Centrocampista 2006 Andrei Florea Centrocampista 2005 Valdes Ngana Centrocampista 2006 Augusto Owusu Centrocampista 2005 Francesco Crapisto Centrocampista 2006 Michele Scienza Centrocampista 2006 Gianmarco Di Biase Attaccante 2005 Gabriele Finocchiaro Attaccante 2006 Andriy Firman Attaccante 2005 Alessio Vacca Attaccante 2005 Silvano Biggi Attaccante 2006 Ivano Srdoc Attaccante 2005 Diego Pugno Attaccante 2006



Le vittorie della Juventus Primavera

Campionato Nazionale Primavera (4): 1962–63, 1971–72, 1993–94, 2005–06

Coppa Italia Primavera (3): 1994–95, 2003–04, 2006–07, 2012–13

Supercoppa Primavera (3; record): 2006, 2007, 2013

Torneo di Viareggio (9; record): 1961, 1994, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2012, 2016



I migliori giocatori passati dalla Primavera della Juventus

Roberto Bettega

Carlo Bigatto

Giampiero Boniperti

Umberto Colombo

Gianpiero Combi

Domenico Criscito

Alessandro Del Piero

Giuseppe Furino

Sebastian Giovinco

Ciro Immobile

Moise Kean

Claudio Marchisio

Domenico Marocchino

Antonio Nocerino

Raffaele Palladino

Carlo Parola

Pietro Rava

Tommaso Rocchi

Paolo Rossi

Daniele Rugani

Luigi Sartor

Leonardo Spinazzola

Kenan Yildiz



Qual è la seconda squadra della Juventus



La crescita dei giocatori alla Juventus

Il lavoro nella città di Torino



Perché la Juventus non ha una formazione Under 18?



Il lavoro con le Academies



Cos'è lo Juventus College?

Nel 2018, la Juventus ha formato una squadra riserve (under-23), che compete nel sistema senior di leghe. Dopo due anni è stata nominata Juventus Next Gen . Attualmente milita nel campionato di Serie C, girone B.Nonostante una vasta rete di osservatori internazionali, il club ha storicamente dato importanza alla crescita del talento locale e continua a farlo. Una prova di ciò è il fatto che la nazionale italiana, allenata da Enzo Bearzot durante metà degli anni '70 e metà degli anni '80, era composta principalmente da giovani giocatori della Juventus, soprannominati il Blocco-Juve, che costituivano la spina dorsale della nazionale.I "graduati" del settore giovanile giocano in altri club di Serie A e nelle principali leghe europee. Più recentemente, la squadra vincitrice dello Scudetto 2012-13 includeva Paolo, il secondo vice-capitano Claudio Marchisio, Sebastian Giovinco e Luca Marrone; gli ultimi tre sono nati e cresciuti nell'area di Torino.Dal 2021, tutti i club con squadre che competono nel Campionato Primavera 1 (under-19) devono partecipare anche al campionato under-18. Tuttavia, poiché la Juventus ha già una squadra riserve, ha la possibilità di decidere se partecipare o meno al campionato under-18.Il club gestisce diverse scuole di calcio, alcuni club satellite e campus in Italia, negli, ine in, nonché iniziative calcistiche come la, la prima del suo genere al mondo (gestita congiuntamente con l'Università di Torino) e la Juventus National Academy, lanciata per creare una rete di scuole di calcio della Juventus in tutta Italia rivolta a ragazzi di età compresa tra 8 e 12 anni.Il Juventus College (J-College) è stato aperto nel settembre 2012. È una scuola residenziale fondata principalmente per ragazzi che non risiedono nella città. È stata inizialmente fondata in collaborazione con l'Istituto Edoardo Agnelli, una scuola superiore fondata dalla fondazione benefica della famiglia Agnelli in collaborazione con i Salesiani, che hanno una lunga tradizione e storia di educazione a Torino. Dal 2014, J-College è stato supervisionato dalla International School of Europe. In precedenza, i ragazzi, soprattutto quelli provenienti da fuori dall'area di Torino, avrebbero dovuto abbandonare la scuola e trasferirsi lì. J-College è stato modellato sulle accademie giovanili dei club della Premier League, che si occupano delle esigenze educative dei propri giocatori giovani sotto i 18 anni, oltre a fornire alloggio per i giocatori non locali.