DaQuarta giornata del torneo amichevole “Al Abtal Cup” per la Juventus Under 19 di Paolo Montero dopo la sfida andata in scena lo scorso 20 dicembre all’Allianz Stadium contro la squadra saudita dei Future Falcons. Quest’oggi i bianconeri sono stati ospiti dell’AS Monaco: all’interno del centro sportivo monegasco il match è stato vinto dai padroni di casa per 4-1.Un primo tempo combattuto, quello fra la squadra di mister Paolo Montero e i transalpini, deciso nei minuti finali da Bertolucci che ha permesso all’AS Monaco di chiudere la prima frazione in vantaggio. Tante reti nella ripresa che si è aperta col raddoppio francese sempre di Bertolucci prima della rete della Juventus Under 19 firmata da Pugno per accorciare le distanze; gara chiusa poi nei minuti successivi da altri due gol dell’AS Monaco con Bertolucci e Tincres per il risultato finale di 4-1.Al Abtal Cup - 4ª giornataAS Monaco Training CenterMarcatori: 42’ pt Bertolucci (M), 6’ st Bertolucci (M), 7’ st Pugno (J), 8’ st Bertolucci (M), 35’ st Tincres (M).AS Monaco: Mirguzzi, Coudour (Bamba), Karsenty (Sinaté), Camara (Mokabakila), Eser, Sow (El Ouardoudi), Moulargou (Mowmen), Touré, Bertolucci, Sylla, Carvalho (Tincres).A disposizione: Diagara.Allenatore: Barilaro Fédéric.Juventus FC: Zelezny, Firman, Giorgi (26’ st Martinez), Owusu, Montero (26’ st Gil), Turco (13’ st Grelaud), Ripani (13’ st Lontani), Pugno (13’ st Giardino), Grosso, Scienza (13’ st Russo).A disposizione: Marcu.Allenatore: Montero Paolo.Arbitro: Terna Arbitrale Locale.Ammoniti: 19’ pt Firman (J).Prossimo impegno:Campionato Primavera 1 Timvision - 27ª giornataJTC VinovoJuventus vs. MilanoLunedì 01° aprile, ore 11.00