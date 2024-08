Esce sconfitta ladi Francesco Magnanelli alla seconda apparizione stagionale. I bianconeri avevano vinto nella serata di ieri contro l'Inter allo stadio Moccagatta di Alessandria ai calci di rigore dopo l'uno a uno dei tempi regolamentari. Nella finale del torneo "Mamma e Papà Cairo" organizzato proprio da Urbano Cairo presidente del Torino i bianconeri sono usciti sconfitti per 2-0. A segno per i granata Marchioro e Franzoni. Arriva cosi una sconfitta in finale per i bianconeri di Magnanelli.