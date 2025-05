La Juventus Primavera vince con le sue certezze: Vacca, Boufandar e Crapisto ancora decisivi

Vittoria fondamentale per la Juventus Primavera, che supera ilnon senza qualche brivido, ma sorride. E lo fa ampiamente. I bianconeri si riportano al quarto posto in attesa della gara della e danno uno slancio importante verso i playoff: i ragazzi di Magnanelli si portano a quota 62 punti, e la prossima partita sarà decisiva per agguantare definitivamente il traguardo.Una gara meno arrembante del solito, complice anche la partita intensa di lunedì, ma la Juve non ha mollato e, come ha dimostrato più volte in stagione,

Juventus Primavera, vittoria playoff nel segno delle certezze

Con una costante, anzi più di una.ha segnato la rete decisiva a 7 minuti dalla fine, e sale a quota 18 in stagione: basterebbero i numeri per raccontare l’impatto dell’attaccante di Trecate, che si conferma l’uomo in più di questa squadra. Ma, come anticipato, ci sono più costanti per questa squadra.Oltre al numero 10, è stato decisivo ancora una volta, che sta brillando soprattutto nella seconda parte di stagione. Dopo essere stato uno dei migliori anche con l’Inter, ha trovato il goal in un momento molto delicato del match, dando sicurezza alla squadra e coronando un grande momento di forma.La vittoria bianconera passa anche da, che si conferma cervello instancabile per Magnanelli: dai piedi del numero 8 passano solo azioni pericolose, e la sua qualità emerge sempre in mezzo al campo.La Juve si avvicina sempre di più ai playoff, e guarda alla fine della stagione forte delle sue certezze:possono essere cambiare la direzione di questa squadra verso binari decisamente positivi.