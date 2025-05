Juventus Primavera-Sassuolo 2-1, le PAGELLE: i soliti Vacca e Boufandar la decidono, Crapisto irrinunciabile

La Juventus Primavera porta a casa tre punti d'oro per la corsa playoff. I bianconeri vincono contro il Sassuolo grazie alle reti di Boufandar e. Una gara povera di emozioni fino al 27', quando Radu in uscita colpisce Sandro e Verde, ma ad avere la peggio è proprio il portiere, che esce e viene portato in barella via dallo Juventus Training Center.Il primo tempo si conclude con la rete del vantaggio firmata daal termine di una bella azione cominciata da Pagnucco. Nella seconda metà di gara gli ospiti attaccano con più intensità e trovano il pareggio a un quarto d'ora dalla fine. La risposta della Juventus, però, non si fa attendere: passano otto minuti emette dentro di testa il goal del 2-1 finale.

Juventus Primavera-Sassuolo, le pagelle

I bianconeri giocheranno la prossima partita in trasferta contro il Verona e poi torneranno a Vinovo per l'ultimo match della regular season contro l'Empoli.La sua partita dura appena 27 minuti, e finisce con un brutto colpo dopo lo scontro in uscita. Dal 27'Salva i bianconeri in almeno due occasioni, la più importante sul colpo di testa di Frangella. Sul goal non può fare nulla.Dopo un primo tempo di copertura e letture attente, nel secondo fatica di più, anche se il Sassuolo non attacca molto dal suo lato.Si conferma la guida del reparto difensivo: domina i duelli aerei e guida la linea con la solita solidità e personalità.Meno attento di Martinez, ma i due formano comunque una coppia difficile da superare per vie centrali. Rischia nell'incomprensione con Marcu.Nel primo tempo c'è la solita spinta del capitano, nel secondo soffre di più le incursioni neroverdi, ma la sua corsa non manca: nel finale rimane in campo nonostante i crampi.Tocca meno palloni rispetto a Boufandar, ma è sempre necessario nel gioco bianconero: come al solito, i suoi passaggi sono tra i più precisi.Il goal certifica un momento di grande forma: era necessario per la squadra. Lega sempre bene i reparti ed è instancabile, un’altra prova da protagonista.Si fa male alla spalla dopo appena 30 secondi, ma decide di rimanere in campo. Una buona gara nel complesso, con qualche guizzo in area che meriterebbe qualcosa in più. Dal 66'Viene impegnato meno rispetto ai compagni di reparto, ma riesce a coprire sempre in modo compatto.Non segna, ma c'è il suo zampino in ogni azione pericolosa della Juve: subisce tanti falli e inventa, la sua qualità è costante.Ha poche occasioni per sfondare, ma serve un assist perfetto a Boufandar per la rete che alla fine è decisiva. Dal 66'Ingresso positivo del numero 36, che ha subito due occasioni e va vicino al goal, e sulla rete di Vacca dà il via a Pagnucco per il cross.Una partita con meno palloni toccati del solito, ma quando arrivano a lui, la Juve è sempre pericolosa. E ancora una volta, è decisivo: il suo diciottesimo goal stagionale vale tre punti pesantissimi. Dall'83'La Juve gioca una gara maggiormente di controllo, senza sfondare eccessivamente. Quando il Sassuolo prova a intensificare il gioco, i bianconeri rispondono bene e non si fanno trovare impreparati: sono tre punti fondamentali.