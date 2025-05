Juventus Primavera-Sassuolo LIVE 2-1: Vacca la ribalta!

La Juventus Primavera torna in campo per la 36esima giornata di campionato. I bianconeri sono reduci dall'1-1 nel derby d'Italia con in cui Crapisto ha risposto a Topalovic . Al Training Center di Vinovo arriva il, che cerca di mantenere la scia proprio dei nerazzurri, al momento secondi a +1 dai neroverdi.I ragazzi di Magnanelli, invece, vogliono tornare al successo dopo il pareggio e le due sconfitte con Lazio e Cagliari. La Juve è ancora salda al quinto posto,e a un solo punto dallache si trova in quarta posizione. La corsa playoff, dunque, continua: la gara contro il Sassuolo è fondamentale per aggiungere un altro tassello verso il traguardo, che si sta avvicinando sempre di più.

Juventus Primavera-Sassuolo, la cronaca

90' - Merola riparte in contropiede e sfiora un gran goal a giro, palla alta di poco

83' - Esce proprio l'autore del goal Vacca, al suo posto entra Pugno

83' - GOAL DELLA JUVENTUS! Cross di Pagnucco dalla sinistra, Vacca stacca da solo e infila il 2-1

78' - Ci prova ancora la Juve con Savio, ma il suo tiro al volo finisce largo di poco

77' - Subito la reazione della Juventus: Merola si libera sulla sinistra e calcia forte, ma la palla viene respinta da Sacchetti

76' - Goal del Sassuolo: bell'apertura per Daldum sulla destra, il numero 13 arriva a tu per tu con Marcu e lo batte con una conclusione precisa sul secondo palo

75' - Per gli ospiti escono Benvenuti e Weiss, al loro posto Barani e Tomsa

73' - Merola sfugge sulla destra, ma il suo tiro si spegne sul fondo

66' - Il Sassuolo sostituisce Seminari con Vedovati e Sandro con Daldum

66' - Doppio cambio per la Juventus: escono Finocchiaro e Djahl ed entrano Merola e Rizzo

65' - Grande parata di Marcu sul colpo di testa di Frangella, Sassuolo ancora pericoloso

62' - Parlato salta da solo in area, il suo colpo di testa finisce a lato di poco

59' - Vacca ammonito per un fallo a centrocampo

55' - Incomprensione tra Verde e Marcu, ne approfitta Sandro ma non del tutto, perché dopo aver saltato il portiere calcia fuori

48' - Ci prova subito il Sassuolo con Parlato, che però a pochi metri dalla porta manda a lato

45' - La gara è ripresa con qualche minuto di ritardo, dovuto alla mancanza dell'ambulanza, che ha portato via dallo Juventus Training Center il portiere bianconero Radu per alcuni accertamenti dopo il colpo al volto

FINISCE IL PRIMO TEMPO: la Juve sblocca la gara nel recupero con la rete di Boufandar

47' - GOAL DELLA JUVENTUS! Pagnucco serve Finocchiaro sulla sinistra, il numero 21 si accentra e trova Boufandar con un'ottima imbucata, e il centrocampista bianconero mette dentro l'1-0 dopo una bella finta

Annunciati 4 minuti di recupero

45' - Savio vicinissimo al goal su calcio d'angolo, ma il numero 38 la tocca con il braccio sul rimbalzo

40' - Frangella calcia potente da fuori, Marcu respinge in calcio d'angolo

38' - Cartellino giallo per Seminari, che ferma Crapisto con un fallo in scivolata a centrocampo

37' - Grande azione di Vacca a centrocampo, con il numero 10 che si libera con un dribbling e guadagna fallo

25' - Non ce la fa Radu: il portiere bianconero ha perso sangue dal naso dopo lo scontro con Verde e Sandro, al suo posto entra Marcu

23' - Su un'uscita di Radu il portiere bianconero colpisce involontariamente Verde e Sandro, ma è proprio l'estremo difensore bianconero a rimanere ancora a terra

19' - Ammonito Lopes per un fallo da dietro su Crapisto: il numero 8 stava ripartendo a centrocampo

18' - Ci provano gli ospiti con il tiro da fuori di Minta, palla a lato di poco

13' - Primo corner del match per il Sassuolo, ma Radu si fa trovare pronto e respinge bene il cross

3' - Bel contropiede della Juventus, ma Crapisto serve Finocchiaro in fuorigioco

1' - FISCHIO D'INIZIO! Comincia la gara tra Juventus Primavera e Sassuolo

Juventus Primavera-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Radu

Savio

Martinez

Verde

Pagnucco

Boufandar

Ripani

Djahl

Crapisto

Finocchiaro

Vacca

Scacchetti

Benvenuti

Macchioni

Di Bitonto

Seminari

Sandro

Weiss

Lopes

Minta

Frangella

Parlato

Marcu, Nisci, Pugno, Montero, Grelaud, Sosna, Keutgen, Rizzo, Merola, Lopez, Durmisi. Allenatore:Nyarko, Viganò, Benvenuti G., Vezzosi, Daldum, Negri, Tomsa, Petito, Mussini, Barani, Vedovati. Allenatore: