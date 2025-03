Ripani è il faro costante della Juventus Primavera: occhi puntati al futuro

La Juventus Primavera continua a vincere e lo fa con un'altra prestazione solida che conferma la vera essenza di questa squadra: il carattere. I bianconeri controllano molto bene il gioco e nel primo tempo vanno vicini al goal in più occasioni, soprattutto conI ragazzi di Magnanelli hanno gestito bene la gara anche con i ritmi bassi, e ancora una volta hanno sorpreso gli avversari nei minuti finali : lae lasono ormai elementi simbolo della Juventus Primavera. E chi sa far emergere questi elementi è Diego Ripani, ancora una volta decisivo per Magnanelli.

Cremonese-Juventus, la partita di Ripani

Juventus Primavera, la classifica dopo la vittoria con la Cremonese

Inter 63

Roma 61 *

Sassuolo 60

Fiorentina 56 *

Juventus 55

Milan 51 *

Verona 49

Lazio 47

Genoa 44

Cagliari 42

Lecce 41

Monza 40

Atalanta 39

Cesena 37 *

Torino 37 *

Cremonese 37

Empoli 29 *

Bologna 29 *

Sampdoria 19 *

Udinese 14

Il numero 6 bianconero è stato ancora una volta tra i migliori, dimostrando di essere il vero faro della squadra: la giocata sul goal decisivo di Verde nasce dai suoi piedi, proprio come la maggior parte delle azioni pericolose. Dal suo ritorno è sempre stato tra i più importanti in campo, mostrando maturità nel gioco ed equilibrio: fresco di rinnovo , e il salto è tutt'altro che lontano.Il centrocampista si è confermato tra i migliori grazie alla sua capacità di gestire il pallone. Insieme a Boufandar, la manovra bianconera è molto fluida e soprattutto non è affannata: i passaggi dai suoi piedi non sono mai casuali, ed è questa la vera costante di tutto il campionato. Contro la Cremonese Ripani ha agito aiutando, facendo spesso partire le azioni pericolose degli attaccanti.È però a fine partita che il numero 6 fa davvero la differenza: con un ritmo di partita che sembra calare ancora, Ripani libera alla perfezione Lopez in area, e l'attaccante spagnolo è bravo a metterla davanti alla porta per Verde, che si inserisce e regala il goal vittoria all'88'. La giocata di Ripani, però,tutti i compagni corrono ad abbracciare il centrocampista, fondamentale per la rete decisiva, e per la squadra intera.*= una partita in meno