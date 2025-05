Pugno al BN: "L'esordio in Serie A mi ha lasciato senza parole. Sogno un Mondiale con l'Italia"

L'intervista

Intensità e consapevolezza, sogni e realtà. Anche se sembrano tutti aspetti opposti, trovano il modo di unirsi sotto un unico percorso,. L’attaccante della Juventus Under 20 ha vissuto fin qui una stagione da protagonista, costruita in tanti momenti importanti e diversi fra loro.alla rete allo scadere nel derby, passando per un sogno chiamato: Pugno ha raccontato ai nostri microfoni le tappe di un’avventura già ben avviata e altrettanto ambiziosa. Con tante pagine ancora da scrivere . E allora, lasciamo la parola al talento della Juventus Primavera.Sicuramente siamo un ottimo gruppo, lo stiamo dimostrando e l’abbiamo dimostrato. Sarà una partita come le altre, dobbiamo cercare di dare il massimo perché è un quarto di finale: ne siamo consapevoli. L’importante è stare insieme, quello è fondamentale, sappiamo quali qualità abbiamo e le dovremo mettere in campo.Sicuramente il mister ci ha aiutato tanto, perché ci ha fatto diventare un grande gruppo sotto tutti gli aspetti, questo secondo me ha fatto tanto e ci ha aiutato come gruppo e come squadra. Individualmente sappiamo di essere tutti forti, perciò il principale scopo era questoÈ stata un’emozione incredibile, poi con la maglia della Juve che è la squadra più sentita in Italia e tra le più sentite nel mondo. Sono rimasto senza parole e subito non l’ho capito, non ho avuto quel senso di aver esordito. Sono soddisfatto e ringrazio la società.L’intensità fa tanto: si vede molto la differenza con l’Under 20. Il giocatore che più mi ha impressionato è stato Yildiz: lui ha la nostra età e in allenamento non perdeva un pallone e dava sempre il massimo. Consigli? Mi hanno detto soprattutto dopo l’esordio che non era un caso se era successo ciò che era successo, perciò mi hanno detto che sono forte e di continuare a dare il massimo.La scelta viene dal fatto che lo sogni fin da bambino, come ogni ragazzo che pratica questo sport. Come ho detto prima, dopo averlo fatto con una maglia del genere è stato giusto tatuarlo sulla mia pelle. Sul mio tatuaggio ci sono io che entro in campo contro il Lecce.Inizialmente vedevo che essendo stato lì qualche settimana andavo leggermente più forte, ma anche qui il ritmo è tantissimo, perciò la differenza era davvero minima.Sarebbe sicuramente il gol del derby: vincevamo 3-0 e poi c’è stato un calo d’attenzione che ci ha portato sul 3-3, poi fortunatamente all’ultimo secondo della partita siamo riusciti a ribaltarla.Lui mi dice sempre di non venire tanto a giocare incontro perché sa che la mia migliore qualità è l’attacco della profondità. So che anche a me piace giocare e toccare tanti palloni, ma lui mi dice che attaccando la profondità con la corsa che ho sicuramente farò più gol, e penso si sia visto anche rispetto alla scorsa stagione: mi è servito molto.Sicuramente dopo l’eliminazione dalla Youth League, non ce lo immaginavamo per niente. Siamo andati in Turchia sapendo di dover dare il massimo e l’abbiamo fatto, ma ci ha fatto male quell’eliminazione.Dico Valdes Ngana, perché dà proprio un senso di sicurezza a centrocampo, ti aiuta ed è un lottatore, dà un senso di tranquillità: lui c’è sempre.È nata con il mio migliore amico, Christian Mancino, quando giocavamo insieme a Borgaro. Lui ha iniziato a farla e quindi essendo migliori amici la replico anche per lui: ogni volta che esulto penso a lui che ora gioca lontano (Monopoli U19, ndr).Sicuramente continuare con questa maglia e cercare di andare in Under 23 nella prossima stagione, oltre a dare il massimo e aiutare la squadra di cui farò parte.Il mio sogno più grande è quello di vincere un Mondiale con l’Italia: ancora non ci sono mai stato ma spero che piano piano arrivi anche questo traguardo.