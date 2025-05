Grinta e cuore, fino alla fine: così la Juventus Primavera ha conquistato i playoff

Fino alla fine. Così è sempre stato per la Juventus e sempre sarà, in ogni parte dell'ambiente bianconero. E se da un lato l'annata della Juventus è stata tormentata dai discorsi su giovani e progetto, dall'altro è giusto allargare la lente d'ingrandimentoPer la Juve Under 20 è stato l'anno del ritorno, dopo la scorsa stagione conclusa ben lontano dalle prime sei posizioni. I bianconeri conquistano i playoffe si guadagnano il pass per le fasi finali.Ma il percorso dei ragazzi bianconeri riassume alla perfezione il concetto di "fino alla fine" della Juventus:, una vera e propria costante in questa stagione, soprattutto nei momenti più cruciali. Partendo da un numero, per tracciare la linea di questa squadra:

Juventus Primavera, i playoff nel segno delle rimonte

I protagonisti (e occhio ai playoff)

I bianconeri hanno messo in chiaro sin da subito di voler puntare ai playoff, e Magnanelli lo ha ripetuto settimana dopo settimana, come un mantra per fissare il messaggio. Che è arrivato, e la Juventus lo ha trasformato inE allora è proprio qui che si materializza il motto "fino alla fine", qui diventa decisivo e dipinge l'intera stagione dei bianconeri. Come anticipato, ben 7 vittorie sono arrivate in rimonta, con la Juventus Primavera che incarna la sua giovinezza in campo: sfrontata, capace di soffrire - e spesso con più di qualche brivido - e riprendersi con altrettanta forza.I bianconeri coronano un obiettivo dopo essere rimasti quasi sempre in zona playoff, con i mesi di dicembre e marzo che hanno regalato rispettivamente 4 e 5 vittorie di fila. Una, in particolare, che fotografa il carattere della squadra e la sua stagione:ha riacceso definitivamente l'annata bianconera.Tra gli uomini più affidabili di Manganelli spicca innanzitutto, il giocatore con più minuti (2555) e che sta brillando soprattutto nella seconda parte di stagione, con goal pesanti - come quello segnato al Sassuolo - e giocate che hanno catturato l'attenzione.Da un uomo squadra a un altro, ancheè stato una certezza per la Primavera, con 31 presenze e la personalità che emerge sempre di più in ogni match dei bianconeri. Ci sono poi la solita qualità di Francescoin mezzo al campo e la solidità di, spesso fondamentale in coppia con Verde.Non si può, infine, evitare di menzionare il reparto offensivo: da un latosi è preso tante volte la copertina di questa squadra, trascinandola con 15 goal e 7 assist solo in campionato e tante giocate che hanno dimostrato quanto sia. Dall'altro, l'uomo della provvidenza:ha segnato 11 reti, e nelle rimonte bianconere c'è quasi sempre il suo zampino: il numero 9 ha segnato goal decisivi contro Cremonese, Udinese, Cesena, Torino e Atalanta, completando ben 5 rimonte chiuse con la vittoria.





