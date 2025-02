Juventus Primavera, le date UFFICIALI dei prossimi incontri

Juventus Primavera, le date degli incontri

Juventus-Milan: 8 febbraio, ore 13:00

Cesena-Juventus: 16 febbraio, ore 11:00

Juventus-Lecce: 19 febbraio, ore 11:00

Roma-Juventus: 23 febbraio, ore 11:00

La Juventus Primavera si è fermata in casa del Monza, uscendo sconfitta per 3-1 al termine dell'incontro. I biancorossi hanno giocato un'ottima gara, mettendo in difficoltà i ragazzi diche non sono riusciti a ribaltare il risultato. Ora però i bianconeri si preparano alla partita di martedì, quando in Coppa Italia Primavera affronteranno. Inoltre sono state rese note le date ufficiali dei prossimi quattro incontri di campionato per la Juventus, che affronterà partite fondamentali per la classifica.