Paoloha parlato ai canali ufficiali delladopo la sconfitta della suacontro la. Ecco il suo commento: "Siamo molto dispiaciuti per avere perso questa partita per un episodio. A livello mentale dobbiamo migliorare su queste situazioni, non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione perchè il nostro obiettivo continua a essere quello di qualificarci ai play-off e non possiamo lasciare questi punti per strada. Dobbiamo continuare a lavorare senza sosta e soprattutto noi adulti dobbiamo cercare di dare ancora di più per mettere questi ragazzi nelle condizioni ideali per esprimersi. Siamo delusi e amareggiati, ma lavoreremo per tornare alla vittoria".