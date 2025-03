Juventus Primavera, Padoin esulta: 'Partita perfetta'

Al termine della grande vittoria contro la Fiorentina Primavera, Simone Padoin, vice allenatore della Juventus Under 20, ha commentato il successo ai canale ufficiale del club bianconero: ", come l’avevamo preparata. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra che amava avere il pallone tra i piedi e costruire palle gol, di conseguenza se ci fossimo un po’ allungati tra i reparti avremmo sofferto il loro palleggio, ma ciò non è accaduto perchè siamo stati bravi a difenderci compatti, uniti, insieme".

Fiorentina-Juventus Primavera: le parole di Padoin

"Quando abbiamo avuto il possesso del pallone, invece, abbiamo giocato bene sia nel mantenimento del possesso stesso sia nello sfogo improvviso per andare a fare gol e, infatti, la prima rete è nata proprio così. Il primo tempo lo abbiamo interpretato molto bene, nel secondo siamo stati bravi a gestire il vantaggio allungando per due volte nel momento giusto. Sullo 0-2 la partita sembrava in discesa, ma la Fiorentina è stata brava a riaprirla sfruttando una nostra disattenzione in fase difensiva su una palla proveniente da una delle corsie esterne.Devo dire, comunque, che i ragazzi sono stati bravissimi, hanno messo grande qualità in campo. Ci tengo a complimentarmi con questo gruppo perchè venire qui a Firenze e giocare una partita come quella che hanno giocato non era facile. La Fiorentina la reputo, a livello offensivo, la squadra più forte di questo campionato, ma noi siamo stati bravi a controbattere colpo su colpo e soprattutto a mantenere ordine e compattezza e poi in avanti penso che abbiamo dimostrato ancora una volta di avere tanta qualità e tante soluzioni per poter colpire i nostri avversari ed essere imprevedibili".