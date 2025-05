Juventus Primavera, chi sarà il nuovo allenatore al posto di Magnanelli? C'è l'ipotesi 'interna'

Juventus Primavera, chi sarà il nuovo allenatore?

Ad essere incerta non è solo la guida della prima squadra ma anche quella della, che ha terminato la stagione uscendo ai playoff contro la Fiorentina. Non ci sarà Francescoi in panchina nella prossima stagione perché l'ex centrocampista del Sassuolo ha deciso di seguire MassimilianoMagnanelli aveva già lavorato con il tecnico livornese proprio nell'ultimo anno di Allegri a Torino, nel ruolo di collaboratore. Una partenza che quindi "costringe" la Juventus a trovare un sostituto per la panchina dell'Under 20.Una sola stagione per Magnanelli da allenatore della Juventus Primavera, che aveva preso il posto dia sua volta promosso in Next Gen e poi esonerato ad inizio campionato. Nuovo cambio quindi per i ragazzi bianconeri anche seL'ex giocatore, anche lui in precedenza nello staff di Allegri, ha ricoperto nell'ultimo anno il ruolo di vice allenatore dell'Under 20.Inizialmente si era profilata l'idea che anche Padoin seguisse Magnanelli al Milan, tornando a lavorare con Allegri ma al momento lo scenario non si è concretizzato.Un altro profilo che la Juve starebbe valutando, riferisce Tuttosport, è quello di- fratello di Gabriele, passato da Udinese ed Hellas Verona -, attuale guida dell’Under 17 che si prepara ad affrontare i playoff di categoria da grande favorito. E, riporta il quotidiano, ci sarebbe anche la suggestione che porta a Leonardo Bonucci. Partito dalla Nazionale U20, nel gruppo di lavoro di Bernardo Corradi,i già prospettava di entrare nello staff di Antonio Conte se quest'ultimo fosse tornato in bianconero.