La Lega di Serie A ha comunicato date e orari della 25^ e della 26^ giornata del campionato, che vede impegnata anche ladi Paolo Montero. I giovani bianconeri scenderanno in campo sabato 9 marzo alle 13.00 nel Derby d'Italia contro l', in trasferta, e poi sabato 16 marzo alle 11.00 contro il, ancora in esterna. Reduce dalla sconfitta per 2 a 0 contro il Verona, la Juventus Under 19 è ora al 10° posto in classifica a quota 31 punti, a pari merito con il Genoa. In testa alla graduatoria i nerazzurri.