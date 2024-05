Juve Primavera-Monza LIVE, la cronaca in diretta

95' - Termina il match, 1-1

93' _ Gol del Monza, una carambola in area di rigore e Longhi ribadisce in porta

90' - Cinque minuti di extra time

89' - Occasione per il Monza, colpo di testa che termina alto di pochissimo

85' - Ammonito Di Biase

81' - Rischia la Juventus su un cross, pallone che attraversa tutta l'area di rigore

74' - Buona discesa di Firman, che serve Di Biase al limite dell'area. La conclusione dell'attaccante però è centrale

68' -Il Monza tiene palla, ora sta dominando la formazione ospite

65' - Si copre Montero, Ngana e Bassino per Mancini e Florea

64' - Alza il pressing il Monza

55' - Espulso Gil per reazione sugli sviluppi di punizione a favore della Juventus

54' Altro cambio per la Juventus, Grosso lascia il campo per Di Biase

52' - Altra chance per Grosso, che però spara alto da buona posizione

51' - Occasionissima Monza, Berretta sbaglia da solo davanti a Zelezny

50' - Sugli sviluppi del corner Martins salta di testa, non impeccabile Zelezny in uscita. Palla a lato

50' - Occasione Monza, si alza Zelezny che devia in angolo

48' - Conclusione di Florea deviata, para Mazza

45' - Due cambi nella Juventus, fuori Pagnucco e Crapisto per Firman e Ripani

45' - Riprende la sfida

45' - Fine primo tempo

38' - Per il centrocampista si tratta della prima rete con la maglia della Juventus. Terzo assist in campionato per Savio

37' - GOL DI GROSSO! Il centrocampista raccoglie un assist di Savio e scaraventa con rabbia il pallone in porta

36' - Torna a farsi vedere la Juventus con Grosso, che entra in area di rigore e calcia col destro impegnando Mazza

26' Giallo anche per Martinez, che atterra Martins a centrocampo

24' - Giallo tattico di Owusu per fermare una ripartenza del Monza, giallo per il centrocampista

21' - Occasione per il Monza con Antunovic, che colpisce di testa e manda a lato di pochissimo sull'ottima imbeccata di Postiglione

15' - Al quarto d'ora ci prova Owusu dalla distanza, tiro rasoterra e potente troppo centrale. Para Mazza

4' - Ospiti pericolosi con un palo di Marras, entrato in area di rigore con prepotenza

Inizia la sfida!

Ospiti con la maglia bianca, padroni di casa con la tenuta nera

12.56 - Squadre che stanno entrando in campo, manca pochissimo

Juve Primavera-Monza, le formazioni ufficiali

Zelezny

Martinez

Montero

Gil Puche

Pagnucco

Owusu

Florea

Savio

Grosso

Crapisto

Mancini

Mazza

Colombo

Lupinetti

Marras

Berretta

Martins

Antunovic

Brugarello

Capolupo

Domanico

Postiglione

Juve Primavera-Monza, dove vederla in tv e streaming

Pareggia la Juventus contro il Monza. Bianconeri in vantaggio nel primo tempo con Grosso. L'espulsione di Gil complica i piani nella ripresa, bianconeri che si chiudono e si difendono. Monza all'arma bianca e che trova il pareggio nel finale con LonghiJUVENTUSMONZALa partita tra Juventus Under 19 e Monza, valida per la 33ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente.